В центре Петрозаводска изменится схема организации движения

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Ограничения движения будут связаны с проведением "Гипербореи", сообщили в мэрии Петрозаводска .
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массовых мероприятий с 20.30 15 февраля запрещается остановка, а с 9.00 16 февраля – движение автотранспортных средств на участках ул. Еремеева и пр. Ленина (от ул. Куйбышева до Онежской набережной), а также на участке ул. Пушкинской (от ул. Титова до пр. Ленина).
Ограничения будут действовать до 20.00 16 февраля.
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