В центре Петрозаводска «люди в черном» задержали мужчину (ВИДЕО)

Сегодня днем на улице Антикайнена прошло задержание мужчины – ему устроили автоловушку.

Камера наружного наблюдения компании «Сампо.ру» запечатлела, как сегодня днем, 5 июля в 11.39, на улице Антикайнена перед пешеходным переходом остановилась иномарка, а за ней встала Lada Priora с номерами 47-го региона, через секунды «гостя из соседнего региона» заблокировал белый автомобиль Lada Vesta.

На кадрах видно, как из белой Lada Vesta выбегают «люди в черном» и устремляются к заблокированной Lada Priora, после из ВАЗа достали мужчину, надели на него наручники и посадили в белую Lada Vesta.

Когда Vesta уехала, к Priora подошли люди в штатском и припарковали автомобиль у тротуара.

В МВД Карелии редакции «Столица на Онего» не смогли на данный момент прокомментировать ситуацию.