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В центре Петрозаводска «люди в черном» задержали мужчину (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:23, 05 Июля 2021

Сегодня днем на улице Антикайнена прошло задержание мужчины – ему устроили автоловушку.

Камера наружного наблюдения компании «Сампо.ру» запечатлела, как сегодня днем, 5 июля в 11.39, на улице Антикайнена перед пешеходным переходом остановилась иномарка, а за ней встала Lada Priora с номерами 47-го региона, через секунды «гостя из соседнего региона» заблокировал белый автомобиль Lada Vesta.

На кадрах видно, как из белой Lada Vesta выбегают «люди в черном» и устремляются к заблокированной Lada Priora, после из ВАЗа достали мужчину, надели на него наручники и посадили в белую Lada Vesta.

Когда Vesta уехала, к Priora подошли люди в штатском и припарковали автомобиль у тротуара.

В МВД Карелии редакции «Столица на Онего» не смогли на данный момент прокомментировать ситуацию.

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Комментарии

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кир
2021-07-05 14:36:40
Самуленка надо брать, - сказал кот.
Вася
2021-07-05 13:27:11
Монахи что ли?
врунофф
2021-07-05 13:27:04
Очередного педофила прихлопнули
Off
2021-07-05 13:34:41
врунофф, да .это ты подельниками .. конкурента убираешь ..латентный :)
Гость
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