В центре Петрозаводска на три недели изменится схема движения транспорта

Из-за ремонта на коммунальных сетях в центре Петрозаводска с 15 июня по 7 июля изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации города.

По информации АО «ПКС-Тепловые сети», с 15 июня по 7 июля изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска. Будут продолжены работы на Красноармейской улице в районе пересечения с улицей Гоголя.

Реконструкция теплосетей запланирована на средней и крайней правой полосе дороги в направлении «Кукковка – Центр». Двустороннее движение будет обеспечено. Его организуют по участку дороги в направлении Центр-Кукковка. Поворот с полосы в сторону Центра на перекрестке будет осуществляться налево к Гоголевскому мосту.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками, сигналами светофоров и положениями Правил дорожного движения.