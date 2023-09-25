В центре Петрозаводска начали восстанавливать опасный для прохожих дом

Подрядчик начал восстанавливать фасад здания на проспекте Ленина, с которого осыпалась штукатурка из-за плохого ремонта к юбилею Карелии.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова на своей странице в соцсети рассказала о начавшемся ремонте фасада здания по адресу: проспект Ленина, 25. По ее словам, вскоре подрядчик начнет восстанавливать дома №№ 35, 37 и 38 по проспекту Ленина.

«Проблема решилась после того, как у подрядчика, некачественно выполнившего работы к 100-летию Карелии, сменился учредитель. Новое руководство решило вести честную игру: исполнить предписанные контрактом гарантийные обязательства, не дожидаясь очередного решения суда», — написала Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.

Ранее мы писали о том, что с фасадов четырех домов по проспекту Ленина, отремонтированных к празднованию 100-летия Республики Карелия, отваливается штукатурка, угрожая здоровью горожан.