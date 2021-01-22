В центре Петрозаводска обнаружена подозрительная сумка – работает полиция

На площади Гагарина у магазина обнаружена подозрительная сумка, в целях безопасности правоохранители перекрыли территорию.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия, сегодня около 17.30 у магазина одежды на площади Гагарина, 38 была обнаружена подозрительная сумка.

Сотрудники магазина обратили внимание, что сумка лежит у входа более часа, и сообщили об этом в полицию.

На место вызова приехала вневедомственная охрана и сотрудники патрульно-постовой службы УМВД Карелии. Стражи порядка оцепили территорию.

Проводится проверка.