В центре Петрозаводска обнаружена подозрительная сумка – работает полиция

На площади Гагарина у магазина обнаружена подозрительная сумка, в целях безопасности правоохранители перекрыли территорию.
Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места происшествия, сегодня около 17.30 у магазина одежды на площади Гагарина, 38 была обнаружена подозрительная сумка.
Сотрудники магазина обратили внимание, что сумка лежит у входа более часа, и сообщили об этом в полицию.
На место вызова приехала вневедомственная охрана и сотрудники патрульно-постовой службы УМВД Карелии. Стражи порядка оцепили территорию.
Проводится проверка.
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