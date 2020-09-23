В центре Петрозаводска отключат светофоры

После полуночи на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького могут не работать светофоры, сообщили в администрации столицы Карелии.

С 24 по 27 сентября после полуночи и до 5.30 утра на объектах, установленных на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького, будут производить плановые работы по внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением. В связи с этим ночью светофоры могут временно не функционировать.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на указанных перекрёстках в ночной период, руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Как утверждают в мэрии, пилотный цифровой проект автоматизированной системы позволит увеличить пропускную способность на перекрёстках благодаря адаптивной настройке режима работы светофорного объекта в зависимости от транспортной интенсивности.

Ранее сообщалось, что мэрия Петрозаводска оснастит центр города "умными светофорами". Пилотный цифровой проект позволит увеличить пропускную способность на перекрёстках, благодаря адаптивной настройке режима работы светофорного объекта в зависимости от транспортной интенсивности.