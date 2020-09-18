Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+) 13
Сегодня 10:13
В Арктике айсберг перевернулся вместе с исследователями (ВИДЕО) 2
18.09.2020 19:10
Водитель, насмерть сбивший пешеходов ночью в Петрозаводске, скрылся и находится в розыске 2
Сегодня 11:36
Жители разваливающегося дома в Петрозаводске написали плакат с гневным обращением к власти (ФОТО) 4
Сегодня 08:54
В Крыму погиб священник, сорвавшийся со скалы вместе с внуком
18.09.2020 19:40

Мэрия Петрозаводска обещает оснастить центр города "умными светофорами"

Новости. Общество
14:58, 19 Сентября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
Загрузка...

В столице Карелии готовят к запуску автоматизированную систему управления дорожным движением на двух перекрёстках.

В Петрозаводске ведутся подготовительные работы к внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением на двух перекрёстках. "Умные" светофоры появятся на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького. Об этом сообщет пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Монтаж оборудования в ночной период производит ООО "Урбаномика".

"Пилотный цифровой проект позволит увеличить пропускную способность на перекрёстках, благодаря адаптивной настройке режима работы светофорного объекта в зависимости от транспортной интенсивности", - говорится в заявлении мэрии.

Предусмотрена также установка дополнительной правой поворотной секции на перекрёстке улиц Гоголя и Красноармейской со стороны Древлянской набережной.

Ранее сообщалось, что переходы возле школ Петрозаводска решили обезопасить – работы завершат к середине осени.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бездельник
2020-09-19 15:50:43
Все перекрестки, после якобы увеличения пропускной способности и безопасности, стали одним большим тормозом для движения. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)

Аналитика

17.09.2020 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 5
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 7
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 15
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 9
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»