Мэрия Петрозаводска обещает оснастить центр города "умными светофорами"

В столице Карелии готовят к запуску автоматизированную систему управления дорожным движением на двух перекрёстках.

В Петрозаводске ведутся подготовительные работы к внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением на двух перекрёстках. "Умные" светофоры появятся на пересечениях Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького. Об этом сообщет пресс-центр мэрии Петрозаводска.



Монтаж оборудования в ночной период производит ООО "Урбаномика".

"Пилотный цифровой проект позволит увеличить пропускную способность на перекрёстках, благодаря адаптивной настройке режима работы светофорного объекта в зависимости от транспортной интенсивности", - говорится в заявлении мэрии.

Предусмотрена также установка дополнительной правой поворотной секции на перекрёстке улиц Гоголя и Красноармейской со стороны Древлянской набережной.

Ранее сообщалось, что переходы возле школ Петрозаводска решили обезопасить – работы завершат к середине осени.