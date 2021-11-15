В центре Петрозаводска столкнулись два легковых автомобиля (ФОТО)

Нарушение ПДД привело к аварии, в которой пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В центре Петрозаводска на улице Анохина, 37 столкнулись два автомобиля. Как сообщают в ГИБДД Карелии, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Avensis. В результате автомобили столкнулись.

Авария произошла 15 декабря в 12.30. В результате ДТП пострадали 51-летний водитель Toyota Avensis и его 50-летняя пассажирка.

Ранее стало известно об аварии в Пряжинском районе — там легковушка столкнулась с грузовиком.