В центре Петрозаводска завтра запустят "умные светофоры"

В субботу, 3 октября, на двух петрозаводских перекрестках планируется запуск автоматизированной системы управления дорожным движением, сообщили в администрации столицы Карелии.

"Умные светофоры" заработают на пересечении Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького.

Оборудование на дорожных объектах устанавливает ООО "Урбаномика". Пилотный цифровой проект призван увеличить пропускную способность на перекрестках благодаря адаптивной настройке режима работы светофорного объекта в зависимости от транспортной интенсивности.

На перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской со стороны Древлянской набережной предусмотрена также установка дополнительной правой поворотной секции.

В администрации города просят водителей быть внимательными на данных участках.

Ранее сообщалось, что два новых светофора за 3 млн рублей установят в Петрозаводске.