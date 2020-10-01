В центре Петрозаводска завтра запустят "умные светофоры"

В субботу, 3 октября, на двух петрозаводских перекрестках планируется запуск автоматизированной системы управления дорожным движением, сообщили в администрации столицы Карелии.
"Умные светофоры" заработают на пересечении Красноармейской улицы с улицами Гоголя и Максима Горького.
Оборудование на дорожных объектах устанавливает ООО "Урбаномика". Пилотный цифровой проект призван увеличить пропускную способность на перекрестках благодаря адаптивной настройке режима работы светофорного объекта в зависимости от транспортной интенсивности.
На перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской со стороны Древлянской набережной предусмотрена также установка дополнительной правой поворотной секции.
В администрации города просят водителей быть внимательными на данных участках.
Ранее сообщалось, что два новых светофора за 3 млн рублей установят в Петрозаводске.
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