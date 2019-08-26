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Новости. Общество
12:04, 26 Августа 2019
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

"В цифровом мире выросло значение личных границ"

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Скрины изобличают, обвиняют, проясняют и подтверждают; главный объект охоты – импульсивные публикации, эмоциональные посты и не до конца продуманные высказывания.

Лет 12 назад меня позвали проконсультировать исследовательскую работу о смайликах. Автор вполне обоснованно называл графические символы костылями, которые помогают автору выразить то, что подлежит выражению, но с учётом обстоятельств сетевой коммуникации не может быть выражено словами и предложениями. Многое обосновывалось скоростью нашего медиа-потребления и регистрами говорения. Про смайлики написаны диссертации и монографии. Для кого-то они размножились тысячами вариантов, а для кого-то сжались до двух – весёлой и грустной скобочки.

Прошло время, и мне, право, уже сложно представить сегодняшнюю коммуникацию без скриншотов. Скрины стали пруфами. Они превратились в оружие против устной и письменной неправды. Скрины изобличают, обвиняют, проясняют и подтверждают. Они снимают вопросы и переводят переписку в пространство практически полного отказа от интерпретаций. Скриншотов боятся политики, селебритис и просто публичные фигуры, авторы анонимных телеграм-каналов и помощники чиновников, которым поручено "помогать вести соцсети".

Снимок экрана делается с помощью несложной комбинации кнопок. И уже через пару секунд скрин может уничтожить чьи-то отношения, репутации и амбиции. Пост в ВК, переписка в мессенджере, скрытый "только для друзей" комментарий, инстаграм-сториз – это лишь малая часть поводов на автомате сделать скрин, чтобы затем отправить его в качестве сообщения, опубликовать в собственной ленте или припасти для пополнения цифрового архива.

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