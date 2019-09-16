В ЦИК Карелии разъяснили ситуацию с "ночным протоколом" в Рабочеостровске

При подведении итогов выборов в местный совет Рабочеостровского сельского поселения Кемского района Карелии глубокой ночью появился второй протокол с другими цифрами.

Ранее сообщалось, что координатор общественного движения "Голос" в Карелии политолог Олег Реут заметил странности при подведении итогов выборов в Рабочеостровском сельском поселении.

"Если вы думаете, что электоральные фальсификации в единый день голосования происходили только в Санкт-Петербурге, а недостоверное и необъективное информирование избирателей о кандидатах только в Петрозаводске, то вам обязательно надо ознакомиться с фотографиями двух протоколов участковой избирательной комиссии, сделанными с оригинальных (бумажных) версий, на выборах в Рабочеостровском сельском поселении Кемского района Карелии", – пишет Олег Реут.

Второй протокол появился глубокой ночью, в 3.30, и полностью изменил итоги выборов в местный совет.

По информации ЦИК Карелии, на выборах депутатов Совета Рабочеостровского сельского поселения при представлении участковой избирательной комиссией протокола об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 7 в территориальную избирательную комиссию Кемского района были установлены ошибки в его составлении, не связанные с итогами голосования. После этого участковой избирательной комиссии было рекомендовано принять решение о внесении изменений в строки протокола, не связанные с итогами голосования, и составлении протокола с отметкой "Повторный".



"Участковая избирательная комиссия приняла рекомендованное решение, и о нем незамедлительно были проинформированы наблюдатели, члены с правом совещательного голоса и другие лица, присутствовавшие при составлении ранее утвержденного протокола", – сообщают в ЦИК Карелии.



После составления нового протокола с отметкой "Повторный" присутствовавшие наблюдатели, члены с правом совещательного голоса и другие лица, присутствовавшие при составлении ранее утвержденного протокола, получили копии указанного протокола. При этом применялась технология изготовления протокола с машиночитаемым кодом, что исключает ошибки или неточности при выдаче копий протокола.



Данная процедура составления протокола с отметкой "Повторный" полностью соответствует положениям пункта 8 статьи 69 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".



Приведенная в вышеуказанной статье фотокопия протокола сделана не в полном ракурсе, номер экземпляра и отметка "Повторный" автором фотокопии не запечатлены.