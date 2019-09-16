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Новости. Общество
16:55, 16 Сентября 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В ЦИК Карелии разъяснили ситуацию с "ночным протоколом" в Рабочеостровске

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При подведении итогов выборов в местный совет Рабочеостровского сельского поселения Кемского района Карелии глубокой ночью появился второй протокол с другими цифрами.

Ранее сообщалось, что координатор общественного движения "Голос" в Карелии политолог Олег Реут заметил странности при подведении итогов выборов в Рабочеостровском сельском поселении.

"Если вы думаете, что электоральные фальсификации в единый день голосования происходили только в Санкт-Петербурге, а недостоверное и необъективное информирование избирателей о кандидатах только в Петрозаводске, то вам обязательно надо ознакомиться с фотографиями двух протоколов участковой избирательной комиссии, сделанными с оригинальных (бумажных) версий, на выборах в Рабочеостровском сельском поселении Кемского района Карелии", – пишет Олег Реут.

Второй протокол появился глубокой ночью, в 3.30, и полностью изменил итоги выборов в местный совет.

По информации ЦИК Карелии, на выборах депутатов Совета Рабочеостровского сельского поселения при представлении участковой избирательной комиссией протокола об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 7 в территориальную избирательную комиссию Кемского района были установлены ошибки в его составлении, не связанные с итогами голосования. После этого участковой избирательной комиссии было рекомендовано принять решение о внесении изменений в строки протокола, не связанные с итогами голосования, и составлении протокола с отметкой "Повторный".

"Участковая избирательная комиссия приняла рекомендованное решение, и о нем незамедлительно были проинформированы наблюдатели, члены с правом совещательного голоса и другие лица, присутствовавшие при составлении ранее утвержденного протокола", – сообщают в ЦИК Карелии. 

После составления нового протокола с отметкой "Повторный" присутствовавшие наблюдатели, члены с правом совещательного голоса и другие лица, присутствовавшие при составлении ранее утвержденного протокола, получили копии указанного протокола. При этом применялась технология изготовления протокола с машиночитаемым кодом, что исключает ошибки или неточности при выдаче копий протокола.

Данная процедура составления протокола с отметкой "Повторный" полностью соответствует положениям пункта 8 статьи 69 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Приведенная в вышеуказанной статье фотокопия протокола сделана не в полном ракурсе, номер экземпляра и отметка "Повторный" автором фотокопии не запечатлены.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жорж
2019-09-16 19:37:28
Бахилин молодец,, у него всегда всё тихо . Уметь так надо дела делать в болоте и выдать то что нужно сверху .
кир
2019-09-16 19:27:46
Нет оснований не доверять нашей ЦИК. Как либерасты расстроены, уму непостижимо.
User
2019-09-16 17:43:06
"- В целом было зафиксировано ничтожное количество нарушений, - заявила Элла Памфилова. - День голосования прошел относительно спокойно по сравнению даже с предыдущими годами. Выборы прошли довольно в спокойной атмосфере везде, практически везде."

ЦИрК, он и в Африке ЦИрК!
Маленький Мук
2019-09-16 17:38:50
Зачем ЦИК так подставляется? Ведь видно, что они выслали уже третий вариант протокола. То есть, они его в очередной раз переписали сегодня после публикации Реута. Посмотрите, эта фальшивка со словом "Повторный", отличается от того протокола, который выдали кандидату ночью 9 сентября.
Petrovich
2019-09-16 17:29:11
... с "ночным проктологом" :)
zanoza
2019-09-16 17:15:17
Что значит "были выявлены ошибки не связанные с итогами голосования"? Как же понимать голосование на дому ,когда при выдаче одного мандата проголосовало три избирателя??? ЛОХОТРОН,ОДНАКО :)
однозначно
2019-09-16 17:03:36
Так называемый политолог в очередной раз облажался. Причем конкретно.Брал бы пример с рекламного агента Фукса. Тот вылезет из своей норки раз в неделю, тявкнет что-нибудь на отвлеченную тему и обратно в норку.
Гость
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