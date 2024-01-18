В убийстве по неосторожности обвинили 34-летнего жителя Кондопожского района

Фигурант дела и пострадавший поссорились, когда вместе употребляли спиртное.

Прокурор Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

Как рассказали в источнике, мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в октябре 2023 года ночью обвиняемый находился в гостях у знакомого, совместно с которым употреблял спиртное. Вспыхнула ссора. Разозлившись, обвиняемый схватил потерпевшего за одежду и с силой толкнул назад.

Мужчина упал с высоты собственного роста и ударился височной областью головы о пол. От полученной травмы спустя несколько дней он скончался в больнице.



Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.