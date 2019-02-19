В Университетской школе ПетрГУ откроется Лаборатория имиджа

В Университетской школе госуниверситета Петрозаводска откроется новый курс по созданию имиджа.

"Мода, образ, стиль, украшения, макияж, аксессуары… и многое-многое другое - всё для женской красоты, уверенности и, конечно же, творчества", - отметили в ПетрГУ.

Руководителем лаборатории является Ксения Дианова - кандидат исторических наук, историк моды, искусствовед, психолог, стилист-имиджмейкер международного уровня (диплом EDLEA).

На занятиях каждому участнику будет предоставлен раздаточный материал, который станет опорой не только при составлении индивидуального гардероба, но поможет научиться работать с цветом, формами и фактурами – в том числе и при создании собственных коллекций одежды и аксессуаров.

Занятия будут проходит в корпусе ПетрГУ на Пушкинской, 17.