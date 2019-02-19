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Новости. Общество
13:14, 19 Февраля 2019

В Университетской школе ПетрГУ откроется Лаборатория имиджа

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В Университетской школе госуниверситета Петрозаводска откроется новый курс по созданию имиджа.

"Мода, образ, стиль, украшения, макияж, аксессуары… и многое-многое другое - всё для женской красоты, уверенности и, конечно же, творчества", - отметили в ПетрГУ.

Руководителем лаборатории является Ксения Дианова - кандидат исторических наук, историк моды, искусствовед, психолог, стилист-имиджмейкер международного уровня (диплом EDLEA).

На занятиях каждому участнику будет предоставлен раздаточный материал, который станет опорой не только при составлении индивидуального гардероба, но поможет научиться работать с цветом, формами и фактурами – в том числе и при создании собственных коллекций одежды и аксессуаров.

Занятия будут проходит в корпусе ПетрГУ на Пушкинской, 17.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-02-19 13:49:22
Раньше на Пушкинской, 17 учиелей готовили, а теперь кандидат исторических наук там будет учить пользоваться помадой и прокладками. Куда катится страна... А еще оптимизацией школ возмущаются. Помадой пользоваться для начала научитесь. Доцент Дианова, я правильно сказал ?
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