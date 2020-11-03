В Управлении Роспотребнадзора Карелии рассказали, как отличить ОРВИ от гриппа

В период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что не стоит забывать и о других сезонных респираторных заболеваниях, в частности об ОРВИ и гриппе.

ОРВИ в обиходе часто называют "простудой", в качестве собирательного, неофициального обозначения разнообразных острых респираторных заболеваний, поражающих верхние дыхательные пути (нос, ротоглотку и гортань). Вызвать ОРВИ могут вирусы, которые проникают в организм при дыхании. Такой путь передачи возбудителей называется воздушно-капельным, а сами болезни — респираторными. Если простуду вызвал вирус, то болезнь называют ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция).

Наиболее характерные симптомы ОРВИ: постепенное начало, лихорадка (до 38°С), насморк с обильным слизистым отделяемым, заложенность носа, кашель, чихание, боль в горле. Обычно прогноз благоприятный, выздоровление как правило наступает через 7-10 дней, хотя симптомы могут сохраняться до 2 недель. Специфической вакцины от простуды не существует.

Грипп в отличие от ОРВИ как правило обладает сезонностью. Сезон гриппа длится с осени до весны, с максимумом заболеваемости в холодное время года. Активные штаммы вируса гриппа меняются из года в год. Поэтому, каждый год разрабатывается новая вакцина против гриппа.

Наиболее характерные симптомы гриппа: внезапное начало, сухой, отрывистый кашель, лихорадка до 40°С, озноб, боль в мышцах, головная боль, боль в горле, заложенность носа при отсутствии отделяемого из носа, сильная усталость, которая может длиться до двух недель, возможны тошнота, рвота, диарея.

Грипп опасен своими осложнениями. На фоне ослабления иммунитета возможно развитие пневмонии и других опасных заболеваний, которые в некоторых случаях могут привести даже к летальному исходу. Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, людей с ослабленным иммунитетом, для людей с ожирением. При появлении первых симптомов заболевания – оставайтесь дома и вызовите врача. Самолечение недопустимо.