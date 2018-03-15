В усадьбе XIX века в центре Петрозаводска планируют разместить офис

Новые владельцы памятника культурного наследия поделились планами использования исторической постройки на берегу Онего.

Дом Богданова 1870 года постройки приобретен коммерческой фирмой ООО "Строительный трест №4". Сделка привлекла внимание тем, что историческое здание было выставлено на торги по символической цене - один рубль.

В торгах участвовал лишь один претендент – "Строительный трест №4". Аукцион по этой причине был признан несостоявшимся. Тем не менее, администрация заключила с единственным участником торгов договор о продаже памятника. В мэрии подчеркнули, что такая сделка соответствует действующему законодательству.

Компания, ставшая обладателем усадьбы на набережной Онежского озера, занимается строительством и работает на рынке более пяти лет. Директор и учредитель "Строительного треста №4" Виталий Стопкин рассказал корреспонденту интернет-издания "Вести Карелии" о том, какая судьба ожидает старую усадьбу, оказавшуюся в новых руках. Стопкин признался, что в усадьбе хотят разместить офис.

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