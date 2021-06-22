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В устье Неглинки на набережной Петрозаводска установили «Ковчег мира» (ФОТО)

Новости. Общество
15:55, 23 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Морской клуб «Полярный Одиссей» установил в акватории Онежского озера арт-объект «Ковчег мира», который собирались торжественно открыть на День города.

Фотокорреспондент «Столицы на Онего» Николай Смирнов запчатлел, как в устье реки Неглинки, у гостиницы «Онежский замок», рабочие монтируют арт-объект «Ковчег мира».

 

 

Ранее Владимир Любарский сообщал, что 19 июня посетил морской клуб «Полярный Одиссей» и поздравил его президента Виктора Дмитриева с 75-летием. Во время встречи с главой города Виктор Дмитриев презентовал арт-объект «Ковчег мира», который морской клуб хочет установить в акватории Онежского озера в День города.


фото со страницы Владимира Любарского

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Комментарии

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