В устье Неглинки на набережной Петрозаводска установили «Ковчег мира» (ФОТО)

Морской клуб «Полярный Одиссей» установил в акватории Онежского озера арт-объект «Ковчег мира», который собирались торжественно открыть на День города.

Фотокорреспондент «Столицы на Онего» Николай Смирнов запчатлел, как в устье реки Неглинки, у гостиницы «Онежский замок», рабочие монтируют арт-объект «Ковчег мира».

Ранее Владимир Любарский сообщал, что 19 июня посетил морской клуб «Полярный Одиссей» и поздравил его президента Виктора Дмитриева с 75-летием. Во время встречи с главой города Виктор Дмитриев презентовал арт-объект «Ковчег мира», который морской клуб хочет установить в акватории Онежского озера в День города.



фото со страницы Владимира Любарского