В V этапе Кубка мира по зимнему плаванию примет участие 93-летняя петрозаводчанка

Стартовал V этап Кубка мира по зимнему плаванию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Заплывы состоятся с 28 по30 марта на акватории Онежского озера. Будет работать онлайн-трансляция.



Для участия в чемпионате зарегистрировались 299 сильнейших спортсменов из разных регионов России, в том числе из Карелии, а также из 13 стран: Финляндии, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Дании, Австрии, Германии, Франции, США, Казахстана, Монголии и Чили.

Самой старшей участницей соревнований станет 93-летняя Анна Николаевна Семенова – представитель петрозаводского клуба зимнего плавания "Виктория", серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по зимнему плаванию.

Самые юные пловцы – 12-летние Иван Абдулов (Казахстан) и Павел Прокофьев (Петрозаводск, клуб "Виктория"). Соревнования пройдут в 13 возрастных категориях. Дистанции – от 25 до 200 метров, предусмотрены командные эстафеты. В программе: баттерфляй, вольный стиль, брасс и кроль.