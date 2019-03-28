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Новости. Общество
11:25, 28 Марта 2019
фото: vk.com/otherptz

В V этапе Кубка мира по зимнему плаванию примет участие 93-летняя петрозаводчанка

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Стартовал V этап Кубка мира по зимнему плаванию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Заплывы состоятся с 28 по30 марта на акватории Онежского озера. Будет работать онлайн-трансляция. 

Для участия в чемпионате зарегистрировались 299 сильнейших спортсменов из разных регионов России, в том числе из Карелии, а также из 13 стран: Финляндии, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Дании, Австрии, Германии, Франции, США, Казахстана, Монголии и Чили. 

Самой старшей участницей соревнований станет 93-летняя Анна Николаевна Семенова – представитель петрозаводского клуба зимнего плавания "Виктория", серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по зимнему плаванию.

Самые юные пловцы – 12-летние Иван Абдулов (Казахстан) и Павел Прокофьев (Петрозаводск, клуб "Виктория"). Соревнования пройдут в 13 возрастных категориях. Дистанции – от 25  до 200 метров, предусмотрены командные эстафеты. В программе: баттерфляй, вольный стиль, брасс и кроль.

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