В Верховном суде Карелии началось рассмотрение апелляционной жалобы на домашний арест бывшего главного судебного пристава Армении Погосяна

Сегодня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение апелляционной жалобы на решение городского суда Петрозаводска, избравшему для бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна, обвиняемого в хищении имущества и злоупотреблении полномочиями, в качестве меры пресечения домашний арест.

С самого начала судебного процесса адвокат Миграна Погосяна Михаил Ямчитский высказался категорически против фотосъемки процесса и ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме. В свою очередь представители прокуратуры не возражали против фотосъемки и не увидели оснований для проведения закрытого заседания.

Судья Елена Власюк не стала закрывать от прессы все заседание, но не исключила возможности оглашения части сведений в закрытом режиме.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего " из зала суда, представители прокуратуры выступили в открытом заседании, а адвокат Михаил Ямчитсякий свое выступление провел в закрытом режиме, объяснив это тем, что в ходе слушаний будет оглашаться конфиденциальная информация.

"Я хотел коснуться тех обстоятельств, которые представляют собой охраняемую законом тайну - врачебную, личную и вопросы, связанные с безопасностью", - пояснил свою просьбу Михаил Ямчитский.

Напомним, как сообщили ранее федеральные СМИ, в Карелии по запросу армянской стороны по обвинению в хищении имущества и злоупотреблении полномочиями 19 апреля был задержан бывший главный принудительный исполнитель Армении Мигран Погосян.

Уже 23 апреля Петрозаводский городской суд арестовал его на 40 дней, и Погосяна поместили в исправительную колонию № 9.

Незадолго до истечения срока содержания Погосяна под стражей прокуратура направила в городской суд ходатайство о продлении ареста бывшего главного судебного пристава Армении на срок до шести месяцев. Одновременно адвокат Погосяна Михаил Ямчитский заявил ходатайство о домашнем аресте для своего доверителя. В результате 24 мая судья Антон Левкин назначил Погосяну домашний арест на те же полгода.

Однако городская прокуратура не согласилась с таким решением суда и подала апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии.

Как пишут федеральные СМИ, Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В рамках уголовного дела бывший чиновник был заочно арестован армянским судом.