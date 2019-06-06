Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:01, 06 Июня 2019
фото: Валерий Поташов / "Столица на Онего"

В Верховном суде Карелии началось рассмотрение апелляционной жалобы на домашний арест бывшего главного судебного пристава Армении Погосяна

Загрузка...

Сегодня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение апелляционной жалобы на решение городского суда Петрозаводска, избравшему для бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна, обвиняемого в хищении имущества и злоупотреблении полномочиями, в качестве меры пресечения домашний арест.

С самого начала судебного процесса адвокат Миграна Погосяна Михаил Ямчитский высказался категорически против фотосъемки процесса и ходатайствовал о проведении заседания в закрытом режиме. В свою очередь представители прокуратуры не возражали против фотосъемки и не увидели оснований для проведения закрытого заседания.

Судья Елена Власюк не стала закрывать от прессы все заседание, но не исключила возможности оглашения части сведений в закрытом режиме.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего " из зала суда, представители прокуратуры выступили в открытом заседании, а адвокат Михаил Ямчитсякий свое выступление провел в закрытом режиме, объяснив это тем, что в ходе слушаний будет оглашаться конфиденциальная информация.

"Я хотел коснуться тех обстоятельств, которые представляют собой охраняемую законом тайну - врачебную, личную и вопросы, связанные с безопасностью", - пояснил свою просьбу Михаил Ямчитский.

Напомним, как сообщили ранее федеральные СМИ, в Карелии по запросу армянской стороны по обвинению в хищении имущества и злоупотреблении полномочиями 19 апреля был задержан бывший главный принудительный исполнитель Армении Мигран Погосян.

Уже 23 апреля Петрозаводский городской суд арестовал его на 40 дней, и Погосяна поместили в исправительную колонию № 9.

Незадолго до истечения срока содержания Погосяна под стражей прокуратура направила в городской суд ходатайство о продлении ареста бывшего главного судебного пристава Армении на срок до шести месяцев. Одновременно адвокат Погосяна Михаил Ямчитский заявил ходатайство о домашнем аресте для своего доверителя. В результате 24 мая судья Антон Левкин назначил Погосяну домашний арест на те же полгода.

Однако городская прокуратура не согласилась с таким решением суда и подала апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии.

Как пишут федеральные СМИ, Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В рамках уголовного дела бывший чиновник был заочно арестован армянским судом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
30.05.2019, 10:15
"Такое ощущение, что этот министр не из Москвы в Карелию приехал, а с Луны свалился"
30.05.2019, 13:10
В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"
30.05.2019, 08:20
ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

Аналитика

Сегодня 13:09
Политкухня
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными
Депутаты Петросовета на очередной сессии приняли ряд важных решений, касающихся бюджета города, и утвердили требования к размещению фасадных вывесок в Петрозаводске.
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
Сегодня 12:10
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 4
05.06.2019 14:54
Погром сельского хозяйства: только цифры 1
05.06.2019 13:02
Магия больших цифр не должна обманывать 2
04.06.2019 14:02
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2019 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»