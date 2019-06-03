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Новости. Общество
11:01, 03 Июня 2019
фото: www.aravot-ru.am

Бывшего главного судебного пристава Армении Погосяна из СИЗО Петрозаводска отпустили под домашний арест

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Суд в Петрозаводске выпустил бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна из СИЗО под домашний арест на съемной квартире. 

Напомним, как сообщили ранее федеральные СМИ, в Карелии по запросу армянской стороны по обвинению в хищении имущества и злоупотреблении полномочиями 19 апреля был задержан бывший главный принудительный исполнитель Армении Мигран Погосян.

Как удалось узнать нашему изданию, Мигран Погосян был задержан в карельской столице, где он проживал в квартире одного из знакомых. Но уже 23 апреля Петрозаводский городской суд арестовал его на 40 дней, и Погосяна поместили в исправительную колонию № 9. Незадолго до истечения срока содержания Погосяна под стражей прокуратура направила в городской суд ходатайство о продлении ареста бывшего главного судебного пристава Армении на срок до шести месяцев. Одновременно адвокат Погосяна Михаил Ямчитский заявил ходатайство о домашнем аресте для своего доверителя. В результате 24 мая судья Антон Левкин назначил Погосяну домашний арест на те же полгода.

Однако городская прокуратура, по информации одного из представителей надзорного ведомства, "кардинально не согласилась с таким решением суда по причине его необоснованности".

"Человек находится в розыске, а суд почему-то назначает ему домашний арест", - сказал представитель прокуратуры.

Тем не менее, исполняя решение суда, 28 мая Погосяна выпустили из "девятки", и сейчас он проживает в Петрозаводске на съемной квартире, только с электронными "браслетами" на ноге. При этом постановление суда о домашнем аресте Погосяна не вступило в законную силу, и, если Верховный суд Карелии его все-таки отменит, бывшему главному приставу Армении, очевидно, придется возвратиться в СИЗО.

"Вопросами экстрадиции из России обвиняемых в совершении преступлений иностранных граждан занимается генеральная прокуратура, где все эти дела находятся на постоянном контроле, - рассказал нашему изданию один из недавних руководящих прокурорских работников республики. – По запросу государства, которое ходатайствует об экстрадиции своих граждан, российские суды, как правило, арестовывают таких людей вначале на три месяца, а если требуется, до полугода. Карельские суды, включая петрозаводский, в таких случаях всегда заключали под стражу, например, граждан Средней Азии, Молдавии, Белоруссии, других государств. Но домашний арест к ним никогда не применялся".

В этой связи назначенный заочно арестованному армянским судом бывшему высокопоставленному чиновнику Погосяну домашний арест наш собеседник назвал "беспрецедентным случаем и беспределом".

Адвокат Миграна Погосяна Михаил Ямчитский в настоящее время отказался давать комментарии по этому делу.

Ранее он сообщал нашему изданию, что его доверитель приехал в республику всего на несколько дней. По словам Ямчитского, Миграна Погосяна объявили в международный розыск, при этом Армению он покинул официально по дипломатическому паспорту, а в России он сразу же подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища. 

"Предположения о том, что он пытался скрыться, мне лично кажутся надуманными, - считает адвокат. - Обстоятельства по делу говорят о том, что в нем прослеживается и политическая составляющая. Мигран Погосян, по сути, является политическим беженцем. Политические преследования внутри Армении привели к тому, что он был вынужден покинуть страну в целях собственной безопасности".

Как пишут федеральные СМИ, Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В рамках уголовного дела бывший чиновник был заочно арестован армянским судом.

О принятом Верховным судом Карелии апелляционном решении в отношении меры пресечения для Миграна Погосяна мы сообщим, как только оно состоится (предположительно, на этой неделе).

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Комментарии

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Andrey+
2019-06-03 11:54:37
Судья вынес абсолютно юридически правильное решение. Вопрос о заключении под стражу соискателя международной защиты вообще не может рассматриваться в рамках УПК, если речь идет о запросе экстрадиции. Правильное применение норм права - это применение норм международной Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и национальных правовых норм страны, где запрошено убежище, о статусе соискателей международной защиты. То есть его могут поместить в какой-либо закрытый центр для беженцев, если эта возможность предусмотрена НПА РФ, но не в СИЗО.
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