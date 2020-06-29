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В викторине "Карелия – наш родной край" будут разыграны две квартиры в новостройках компании "Баренц групп"

Новости. Общество
14:00, 30 Июня 2020
фото: © "Баренц групп"
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Заключительный розыгрыш викторины к 100-летию Карелии состоится 1 июля.

Компания "Баренц групп" выступила партнером популярной викторины "Карелия – наш родной край", которая проводится Фондом поддержки и развития этнокультурных инициатив к 100-летию республики. Цель викторины – сделать так, чтобы как можно больше людей окунулись в историю Карелии, ее культуру. Участники викторины получают ценные призы: автомобили, смартфоны, планшеты, холодильники, кофе-машины и даже квартиры в новостройках.

На сегодняшний день уже три человека выиграли в викторине суперприз – автомобиль. Победителями стали жители в Сегежском и Муезерском районах, также к ним присоединился Петрозаводск.

И следующим, самым главным призом, станут квартиры в новостройках.

Как рассказал заместитель директора "Баренц групп" Илья Журавлев, компания стала официальным партнером викторины "Карелия – наш родной край" и предоставила для розыгрыша две квартиры в новостройках Петрозаводска.

Это 1-комнатная квартира в жилом комплексе "Свиристель", который расположен в микрорайоне Кукковка-3, в конце Комсомольского проспекта.

А также 2-комнатная квартира в жилом комплексе "Народный" на улице Профсоюзов в Пятом поселке.

Напоминаем, чтобы принять участие в викторине, необходимо прийти в один из пунктов выдачи бланков (они есть в каждом округе), ответить на пять вопросов о родном крае и дождаться розыгрыша, которые проводятся в прямом эфире.

Участниками викторины могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и зарегистрированные на территории Республики Карелия.

Получить бланк викторины можно в пунктах выдачи – wiki-karelia.ru/media/uploads/2020/06/11/obvbiq.xlsx

Времени осталось немного, последние призы, в том числе – квартиры в новостройках, – будут разыграны 1 июля.

Подробнее об условиях и подарках можно узнать в группе викторины.

Застройщик: ООО "Профсоюзов" – ЖК "Народный". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Застройщик  ЖК "Свиристель" – ООО "ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС", проектная документация по ссылке sviristel.barenz.group/documents

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