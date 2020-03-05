890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Юный житель Карелии спрятал мертвого родственника в болоте
05.03.2020 16:04
В соцсети "ВКонтакте" появилась группа сторонников детского сада в "Каменном бору" в Петрозаводске 1
05.03.2020 16:55
Банду преступников осудили в Петрозаводске за похищение троих человек 2
05.03.2020 15:46
Современное цифровое оборудование для диагностики новообразований кожи появилось в Петрозаводске
05.03.2020 12:40
Пенсионный фонд изменит процедуру направления маткапитала на ипотеку 1
05.03.2020 16:11

В Вяртсиля отмечен рост туристического потока на 7,5%

Новости. Экономика
11:27, 06 Марта 2020
фото: ©Столица на Онего
Загрузка...

Увеличение количества туристов произошло за счет россиян, отправившихся из Карелии в Финляндию.

По данным Пограничной службы Финляндии, на самом популярном в Карелии пункте перехода российско-финляндской границы в районе поселка Вяртсиля в феврале было зарегистрировано свыше 81,9 тысячи туристов, что на 7,5% больше, чем в аналогичный прошлогодний период. Рост туристического потока произошел за счет увеличения числа россиян. Их доля в общем количестве пересечений границы на этом участке выросла с 46% до 51%.

При этом доля финских туристов, которые воспользовались пунктом перехода в районе Вяртсиля, уменьшилась с 53% в феврале 2019 года до 48% в феврале нынешнего. Количество граждан других стран, которые путешествуют через этот участок российско-финляндской границы, особо не меняется и не превышает 1%.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2020, 16:15
Выход на пенсию в рамках прежнего пенсионного возраста закрепили законодательно
03.03.2020, 09:01
Штрафы за нарушение ПДД хотят привязать к стоимости автомобиля
03.03.2020, 08:20
Станция переливания крови в Карелии нуждается в донорах с редкой группой крови
05.03.2020, 13:09
Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)
03.03.2020, 14:04
В Петрозаводске в полицейской машине произошло убийство
04.03.2020, 10:07
Экс-чиновница мэрии Петрозаводска, уволенная за пост в Интернете про мразей, написала новый опус

Чтиво

05.03.2020 10:53
Частная жизнь
"Главное – не обижаться и не грустить" 2
Участница Великой Отечественной войны, ветеран Мария Ивановна Мурсалова о том, как жить и не тужить.
"Всегда мечтала стать врачом"
29.02.2020 22:15
Стильная одежда из Италии и Германии
27.02.2020 10:35
архив чтиво

Медиа

 "Политика.Реут": нарушения на выборах в Сортавале
04.03.2020 14:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»