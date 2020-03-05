В Вяртсиля отмечен рост туристического потока на 7,5%

Увеличение количества туристов произошло за счет россиян, отправившихся из Карелии в Финляндию.

По данным Пограничной службы Финляндии, на самом популярном в Карелии пункте перехода российско-финляндской границы в районе поселка Вяртсиля в феврале было зарегистрировано свыше 81,9 тысячи туристов, что на 7,5% больше, чем в аналогичный прошлогодний период. Рост туристического потока произошел за счет увеличения числа россиян. Их доля в общем количестве пересечений границы на этом участке выросла с 46% до 51%.

При этом доля финских туристов, которые воспользовались пунктом перехода в районе Вяртсиля, уменьшилась с 53% в феврале 2019 года до 48% в феврале нынешнего. Количество граждан других стран, которые путешествуют через этот участок российско-финляндской границы, особо не меняется и не превышает 1%.