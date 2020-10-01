Гнездовка настоящая обнаружена в нацпарке Карелии (ФОТО)

В национальном парке "Водозерский" специалисты нашли редкие виды растений из Красной книги.
Как рассказали в "Водлозерском", в парке найдено редкое растение – бесхлорофильная орхидея гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis (L.) Rich.)
Другая важная находка – гриб вороночник рожковидный, известный еще как черная лисичка. (Craterellus cornucopioides (L.) Pers.,).
К значимым находкам специалисты отнесли также занесенные в Красную книгу гриб ежовик коралловидный (Hericium coralloides (Scop.) Pers.) и подъельник обыкновенный (Monotropa hypopitys L.) – паразитическое растение.
Экспедиция встретила и другие виды краснокнижных растений Карелии. Сегодня эти находки изучаются в лабораториях Петрозаводского Государственного университета и Карельского Научно-исследовательского Центра Российской Академии наук.
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