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Гнездовка настоящая обнаружена в нацпарке Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
16:05, 02 Октября 2020
фото: © wikimedia.org
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В национальном парке "Водозерский" специалисты нашли редкие виды растений из Красной книги.

Как рассказали в "Водлозерском", в парке найдено редкое растение – бесхлорофильная орхидея гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis (L.) Rich.)




© Евгений Холодов
Ее отличительной особенностью является отсутствие пигмента хлорофилла, придающего большинству растений зеленый цвет и принимающего участие в синтезе органических веществ. В отличие от зеленых растений гнездовка настоящая получает питательные вещества от грибов, состоящих в симбиозе с ней.

Другая важная находка – гриб вороночник рожковидный, известный еще как черная лисичка. (Craterellus cornucopioides (L.) Pers.,).




© Евгений Холодов
Оба вида занесены в Красные книги Карелии и Архангельской области и ранее не были отмечены в Парке.

К значимым находкам специалисты отнесли также занесенные в Красную книгу гриб ежовик коралловидный (Hericium coralloides (Scop.) Pers.) и подъельник обыкновенный (Monotropa hypopitys L.) – паразитическое растение.


© Евгений Холодов

Экспедиция встретила и другие виды краснокнижных растений Карелии. Сегодня эти находки изучаются в лабораториях Петрозаводского Государственного университета и Карельского Научно-исследовательского Центра Российской Академии наук.

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