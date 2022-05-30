В военкомате Петрозаводска ждут желающих заключить краткосрочные контракты

Кандидатам обещают зарплату от 250 тысяч рублей, а также дополнительные страховые выплаты.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, военный комиссариат города ждет желающих заключить краткосрочные контракты.

Кандидаты, желающие заключить контракты от 3 до 6 месяцев, должны быть совершеннолетними, но не старше 50 лет. Кроме того, требуются люди с образованием не ниже основного общего.

Категории годности к военной службе могут быть как «А» (полностью годен), так и «Б» (годен с незначительными ограничениями).

Добровольцам в военкомате обещают денежное довольствие от 250 тысяч рублей, а также полный соцпакет и дополнительные страховые выплаты.

Ранее желающих подписать краткосрочные контракты пригласили в военкомат на севере Карелии.