В воскресенье 11 спасателей тушили пожар в Карелии

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Горело неэксплуатируемое строение в Беломорском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 14.30 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Летнереченский на ул. Школьной. В 15.20 пожар ликвидирован.
В результате строение сгорело на площади 40 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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