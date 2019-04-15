В воскресенье 11 спасателей тушили пожар в Карелии

Горело неэксплуатируемое строение в Беломорском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 14.30 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Летнереченский на ул. Школьной. В 15.20 пожар ликвидирован.

В результате строение сгорело на площади 40 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.