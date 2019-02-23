В воскресенье Карелию накроет мокрый снег с дождем

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По сообщению карельского Гидрометцентра, 24 февраля на территории республики ожидаются умеренные осадки.
По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
На дорогах гололедица.
Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, западный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке -3, +2, местами до -6. Днем температура воздуха составит до +2,-3 градусов.
В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью составит -1, -3 градуса, днем - 0, +2 градуса.
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