В воскресенье Карелию накроет мокрый снег с дождем

По сообщению карельского Гидрометцентра, 24 февраля на территории республики ожидаются умеренные осадки.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -3, +2, местами до -6. Днем температура воздуха составит до +2,-3 градусов.

В Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит -1, -3 градуса, днем - 0, +2 градуса.