В воскресенье в Карелии ожидаются небольшие осадки

О погоде на 24 марта сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье 24 марта в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный. В первой половине ночи – с порывами до сильного.

Ночная температура составит -1, +1 градус, днем потеплеет до +2, +4.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного.

Ночью ожидается похолодание до -4, +1 градуса, днем воздух прогреется до +4.