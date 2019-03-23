В воскресенье в Карелии ожидаются небольшие осадки

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О погоде на 24 марта сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.
В воскресенье 24 марта в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный. В первой половине ночи – с порывами до сильного.
Ночная температура составит -1, +1 градус, днем потеплеет до +2, +4.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный, местами с порывами до сильного.
Ночью ожидается похолодание до -4, +1 градуса, днем воздух прогреется до +4.
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