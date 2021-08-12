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В воскресенье в Карелии синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами

Новости. Погода
17:00, 14 Августа 2021
фото: © Столица на Онего

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О погоде на 15 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 15 августа будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, днем гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем +17, +19°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Ночью похолодает до +10, +15°С, днем воздух прогреется до +16, +21°С.

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