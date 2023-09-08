В воскресенье в Петрозаводске проверят автомобили родителей

Автоинспекторы проверят правила перевозки детей в карельской столице.

Днем в воскресенье, 10 сентября, в центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Право на безопасность».

Автоинспекторы проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей в личном транспорте, расскажут об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые обеспечивают безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

Дорожные полицейские просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.

В ГИБДД напомнили, что в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры — их безопасность во время поездки зависит от взрослых.



Перевозить детей младше 7 лет в легковом автомобиле можно только в детских удерживающих устройствах.



Детей от 7 до 11 лет можно перевозить в детском кресле или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.



Родителям-нарушителям грозит штраф 3 тысячи рублей.