В воскресенье в Петрозаводске проверят автомобили родителей

Автоинспекторы проверят правила перевозки детей в карельской столице.
Днем в воскресенье, 10 сентября, в центре Петрозаводска сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Право на безопасность».
Автоинспекторы проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей в личном транспорте, расскажут об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые обеспечивают безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.
Дорожные полицейские просят водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров.
В ГИБДД напомнили, что в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры — их безопасность во время поездки зависит от взрослых.
Перевозить детей младше 7 лет в легковом автомобиле можно только в детских удерживающих устройствах.
Детей от 7 до 11 лет можно перевозить в детском кресле или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.
Родителям-нарушителям грозит штраф 3 тысячи рублей.
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