Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Деньги инвесторов, вложенные в теплоснабжение города в Карелии, "вылетели в трубу" 2
Сегодня 12:34
В Карелии перебегавшая дорогу старушка оказалась под колесами дорогой иномарки 1
Сегодня 09:46
Одиночный пикет в поддержку народа Белоруссии прошел в Петрозаводске (ФОТО) 9
Сегодня 15:57
В Петрозаводске водитель отвлекся от дороги и пошел на таран 1
Сегодня 09:52
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
Новое
Сегодня 20:31

В ВОЗ рассказали, можно ли избежать второй волны COVID-19

Новости. Общество
21:20, 23 Августа 2020
фото: TASS/imago images/photothek
Загрузка...

Число заразившихся в мире увеличивается, но медицинские власти к этому готовы.

Помощник главы Всемирной организации здравоохранения по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра заявил, что медицинские власти располагают в настоящее время всем необходимыми, чтобы избежать второй волны коронавируса. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на газету "Corriere della Sera".

"Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня мы имеем все инструменты для этого", - сказал он.

Он также рассказал об эпидемиологической ситуации в Италии, где число заразившихся вновь увеличивается. Гуэрра отметил, что связано это с улучшением и расширением диагностики.

"Однако возможность того, что эта ситуация найдет отражение в клинических случаях, то есть в числе больных, которые нуждаются в лечении, это другой разговор, связанный с тем, насколько пожилые люди защищены индивидуально и в медицинских учреждениях, если они госпитализированы", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что увеличение числа заразившихся было предусмотрено, а появление большего количества тяжело больных можно предотвратить.

"Распространение (инфекции) увеличивается, что соответствует интенсификации контактов. Но одно дело, волна, которая определяется ростом заражений, и другое, когда она связана с тяжелобольными", - сказал Гуэрра.

Специалист предупредил, что с малейшими симптомами простуды необходимо обращаться к врачу, чтобы исключить возможность коронавируса.

Помощник главы ВОЗ отметил, что рост случаев заражений с началом нового учебного года неизбежен из-за того, что предотвратить контакты между учащимися невозможно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
16.08.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СУОЯРВИ В ФЕКАЛИЯХ, ВАНДАЛЫ В КАРЕЛИИ И ЗВЕЗДЫ НА ПРИРОДЕ
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)

Аналитика

21.08.2020 11:27
Обществоведение
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 2
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Теплотрасса с сюрпризом 2
19.08.2020 11:28
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным 2
18.08.2020 16:41
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:11
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»