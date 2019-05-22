В выходные Петрозаводск станет городом мечты

Большой семейный фестиваль "Город моей мечты" состоится 26 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

IX фестиваль "Город моей мечты" будет проводиться с 11.00 до 21.00 на пл. Кирова и стадионе "Юность". В центре Петрозаводска состоятся звездные выступления, бал кадетов, #Еnergyквест, театральные постановки, флешмобы, мастер-классы, спортивные соревнования, игры, выставки, концерты и детская дискотека.

В 12.30 начнут работу "Патриотический квартал", "Детская площадка", "Велосипедный парк", "Творческий проспект", "Здоровый бульвар", "Добрый район", "Ярмарочный двор", "Национальный проспект", "Соборная улица" и "Спортивный стадион".

В 13.45 "город дружбы" принимает Парад национальных культур: впервые по площади Кирова пройдут семьи с детьми в национальных костюмах, коллективы детских садов и школ, общины и диаспоры.