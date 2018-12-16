В выходные в Карелии отлавливают пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают рейды по выявлению нетрезвых водителей на территории республики и Петрозаводска.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, за ночь с пятницы на субботу автоинспекторы отстранили 6 нетрезвых водителей от управления транспортом. Так, в Кондопоге инспекторы спецвзвода поймали пьяного 33-летнего водителя, его автомобиль был эвакуирован.

В ГИБДД напомнили, что данное нарушение влечет штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.

В 2018 году проблема с нетрезвыми водителями остается актуальной. Всего за 11 месяцев сотрудниками Госавтоинспекции были привлечены к ответственности 2224 нетрезвых водителя, каждый 8 из которых сели пьяным за руль автомобиля повторно. В ДТП с участием нетрезвых воителей пострадали 84 человека, сообщили в ГИБДД Карелии.