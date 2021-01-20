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В выходные в Карелии резко потеплеет – пойдет дождь

Новости. Погода
15:44, 21 Января 2021
фото: © ТАСС / Александр Щербак
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О приближающейся оттепели с дождем и плюсовыми температурами рассказали в гидрометцентре Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, в Карелию идет тепло.

"Уже в субботу и воскресенье по южным районам Карелии, до Медгоры, температура повысится до плюсовых отметок, пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя", - сообщили в Гидрометцентре.

Также синоптик отметила, что воздух 23-24 января прогреется до +2 градусов, на дорогах будет скользко.

Теплая погода простоит 2-3 дня, а после, по информации карельского Гидрометцентра, ожидается незначительное похолодание: температура -2…-8 продержится в Карелии до конца января.

Отметим, что в пятницу, 22 января, в Карелию придет снегопад и метель, предупреждали в МЧС республики.

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