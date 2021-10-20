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В выходные будет частично перекрыта развязка КАД с трассой «Кола» в Санкт-Петербурге

Новости. Общество
17:40, 20 Октября 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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На развязке КАД с Мурманским шоссе будут полностью перекрыты два съезда.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает, что, в связи с дорожными работами с 22 до 24 октября, будут перекрыты съезды на развязке КАД с Мурманским шоссе. Ремонт будет производиться на съездах № 1 и № 7.

Съезд № 1 будет закрыт:
1) В ночь с 22 на 23 октября 2021 года;
2) В ночь с 24 на 25 октября 2021 года.

Съезд № 7 будет закрыт:
1) В ночь с 22 на 23 октября 2021 года;
2) В ночь с 23 на 24 октября 2021 года.

Время перекрытия: 22:00–06:00.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд № 7, с внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербург, на Мурманское шоссе в направлении Володарского моста и станции метро Ломоносовская и съезд № 1, из Санкт-Петербурга с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД в направлении Большого Обуховского моста через реку Нева (вантовый мост)», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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