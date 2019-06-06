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Новости. Общество
15:54, 06 Июня 2019
фото: ЗС РК

В Законодательном cобрании Карелии проходит большой съезд парламентариев Северо-Запада России

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Сегодня в Законодательном Собрании Карелии проходит большой съезд депутатов - участников Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР).

В нем участвуют более 40 представителей законодательных органов из 10 регионов СЗФО, а также депутаты Законодательного собрания Пензенской области.

В рамках парламентских мероприятий состоялось заседание постоянного комитета Ассоциации по вопросам местного самоуправления. В центре внимания депутатов - обсуждение мер поддержки предпринимательства, их эффективности, а также проблем, с которыми сталкиваются предприниматели.

"Депутаты карельского парламента совместно с правительством республики активно работают над совершенствованием республиканского законодательства с целью создания благоприятных условий для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности, оказания мер государственной поддержки предпринимателей и создания максимально комфортной среды для бизнеса. Это законодательное регулирование имущественной, финансовой и информационно-консультационной поддержки, меры, направленные на снижение налоговой нагрузки, поддержку экспортно-ориентированных и инновационных предприятий", - отметила председатель комитета ПАСЗР по вопросам местного самоуправления Анна Лопаткина.

По итогам обсуждения вопросов поддержки предпринимательства в Карелии, Республике Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской и Мурманской областях члены комитета приняли решение использовать обобщенный опыт Северо-Западных регионов, а также рассмотреть сформированный комплекс предложений по совершенствованию законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства.

Также на заседании председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления Законодательного Собрания Вологодской области Александр Гордеев представил инициативу по внесению изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", направленную на совершенствование института старост в сельских населенных пунктах. В частности, законопроектом предлагается установить возможность назначения старосты не только от одного сельского населенного пункта, а также от нескольких сельских населенных пунктов и от части территории сельского населенного пункта. Кроме того, парламент Вологодской области выступает за упрощение процедуры участия населения при назначении старосты путем проведения собрания граждан и расширения круга лиц, из числа которых может быть назначен староста сельского населенного пункта.

"В Республике Карелия это направление только начинает свое развитие. Для нас очень важен опыт, накопленный нашими коллегами, которые не только широко используют институт старост в своих регионах, но и на практике видят, как можно усовершенствовать его деятельность", - отметила Анна Лопаткина.

Еще один проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" представил председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Чурсанов.

Так, инициатива парламента направлена на решение проблем, возникающих в ходе реформирования системы обращения с твердыми коммунальными отходами и снижения транспортной составляющей в структуре стоимости услуги регионального оператора по обращению с ТКО. В частности, речь идет о местах накопления отходов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, и предусматривает возможность накопления ТКО в таких местах на срок не более чем 36 месяцев и увеличение срока накопления ТКО, в течение которого плата за размещение не взимается также до 36 месяцев.

На сегодня максимальный срок накопления ТКО составляет 11 месяцев. Необходимость таких изменений связана с низкими объемами накопления отходов в малонаселенных пунктах, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Это позволит осуществлять централизованный вывоз накопленных ТКО на объекты их размещения с периодичностью 24 – 36 месяцев без нанесения ущерба окружающей среде.

Члены комитета поддержали оба проекта федеральных законов и рекомендовали законодательным органам государственной власти - членам Парламентской Ассоциации Северо-Запада России также поддержать это решение и направить соответствующие постановления в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Ключевым моментом съезда станет 56-я Конференция парламентариев Северо-Запада, которая в эти минуты проходит в карельском парламенте.

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