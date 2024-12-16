В Заонежье нашли уникальную реликвию староверов

В фонды музея Кижи поступил уникальный памятник старообрядческого искусства.

В экспозицию Древнерусской живописи музея-заповедника «Кижи» поступил памятник старообрядческого искусства — Голгофский крест из часовни Варлаама Хутынского и Параскевы Пятницы в деревне Подъельники (Заонежье). Об этом сообщили в телеграм-канале музея.

Как уточняется, этот образец религиозного искусства был обнаружен еще в середине XX века известным финским исследователем архитектуры и религиозного искусства Карелии Ларсом Петтерссоном. По его мнению, крест мог быть написан Иваном Аверкиевым, выходцем из знаменитого Выголексинского общежительства — крупнейшего духовного и культурного центра старообрядчества XVIII — первой половины XIX веков.

Поступление этого креста в коллекцию музея-заповедника «Кижи» — это значимое событие, подчеркнули сотрудники.

«Он даёт новые материалы для изучения художественного искусства знаменитого староверческого Выголексинского общежительства. В середине XIX века общежительство было закрыто по указу императора Николая I, но бывшие насельники пустыни и мастера, прошедшие обучение в её стенах, продолжали творить», ━ поделились в телеграм-канале. ━ «И о творчестве одного из таких мастеров — Ивана Аверкиева — рассказывает этот интереснейший предмет».