В здании Минобразования Карелии начали ремонтировать крыльцо, которое не могли сделать полгода (ФОТОФАКТ)

На проспекте А.Невского в Петрозаводске в здании Министерства образования республики начались работы по ремонту крыльца у главного входа.

Ранее постоянные читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фотографии входа в министерство образования Карелии, которое располагается на пр. Александра Невского, 57, где когда-то был второй корпус Петрозаводского строительного техникума.

В это здание министерство переехало в 2020 году, покинув помещения в историческом доме на проспекте Ленина.

Как сообщили в Минобразовании, после переезда, в ноябре 2020 года, было принято решение провести работы по облицовке крыльца, но позже выяснилось, что лестницы находятся в аварийном состоянии и требуют основательного ремонта. Зима не позволила завершить начавшиеся ремонтные работы — ремонт затянулся.

В настоящее время посетители госучреждения и сами сотрудники не могут входить в министерство с главного входа.

Сегодня на крыльце Минобразования трудились рабочие. Горожане прислали в редакцию фото.