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В здании министерства образования Карелии уже год не могут отремонтировать вход (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
13:20, 18 Апреля 2021
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Посетителям предлагают входить в здание минобраза на пр. Невского в Петрозаводске со двора.

Постоянные читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фотографии входа в министерство образования Карелии, которое располагается на пр. Александра Невского, 57, где когда-то был второй корпус Петрозаводского строительного техникума.

В это здание министерство переехало ровно год назад, в марте 2020 года, покинув помещения в историческом доме на проспекте Ленина.

Однако до сих пор посетители не могут входить в министерство с главного входа – ремонт лестницы и входной зоны явно затянулся, и все это время сотрудникам и гостям предлагают вход со двора.

Добираться приходится сквозь мусор и стройматериалы.

Вот так выглядит это место сейчас. «Стыдно, господа!», - прокомментировали ситуацию читатели.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dredd
2021-04-18 16:07:50
Отголоски 100 летия республики. Весь юбилейный год город находился в недостроенных руинах и перекопанных
тротуарах.
Вася
2021-04-18 13:53:40
«Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он
дурак. Это значит, тебе доверяли больше, чем ты того
заслуживаешь.» - Василий Шукшин
udo
2021-04-18 14:04:38
Вася, мы тебе доверяем.))
Знайка
2021-04-18 13:50:10
А нужно ли это министерство? У нас столько не нужных структур для голосования создано, диву даёшься, городишко небольшой,вымирающий, а бездельников в креслах : пруд пруди, какая уж тут экономия средств, только пустые траты....
Изя
2021-04-18 14:12:01
Знайка, да уж. Регион с гулькин нос , а чунуш как грязи , плюнуть некуда )))
врунофф
2021-04-18 13:36:18
Бездельникам с айфончиками не стыдно в рабочее время бесцельно шастать по городу
udo
2021-04-18 13:35:36
Банку пустую не стыдно запихать в стойку ограждения, а тут им стыдно, понимаешь ли? Не могут вас обучить и воспитать. Министерство соответствует текущему уровню состояния общества. Чего не фоткаете о безобразиях обычных, средних людей?
12345
2021-04-18 13:31:57
Студентов из подведомственного техникума на практику возьмите. Как сделают, так и практику оцените. Если брак - на переделку за счет практикантов.
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