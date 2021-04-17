В здании министерства образования Карелии уже год не могут отремонтировать вход (ФОТОФАКТ)

Посетителям предлагают входить в здание минобраза на пр. Невского в Петрозаводске со двора.

Постоянные читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фотографии входа в министерство образования Карелии, которое располагается на пр. Александра Невского, 57, где когда-то был второй корпус Петрозаводского строительного техникума.

В это здание министерство переехало ровно год назад, в марте 2020 года, покинув помещения в историческом доме на проспекте Ленина.

Однако до сих пор посетители не могут входить в министерство с главного входа – ремонт лестницы и входной зоны явно затянулся, и все это время сотрудникам и гостям предлагают вход со двора.

Добираться приходится сквозь мусор и стройматериалы.

Вот так выглядит это место сейчас. «Стыдно, господа!», - прокомментировали ситуацию читатели.