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В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Новости. Общество
15:20, 13 Июля 2020
фото: © Железнодорожная больница Петрозаводска
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Инфекция поразила врачей и пациентов ведомственной железнодорожной больницы, сообщили в оперштабе Карелии.

В период распространения новой коронавирусной инфекции в ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" выявлен 31 положительный результат теста на коронавирус.

В настоящее время двое заболевших медицинских работников получают лечение в специализированном стационаре, один специалист – амбулаторное лечение на дому. У остальных работников симптомы заболевания отсутствуют, они будут находиться на обсервации в домашних условиях в течение двух недель.

Среди пациентов положительные результаты выявлены у 19 человек, из них госпитализированы 4 человека, у остальных симптомов коронавирусной инфекции нет.

В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия.
Специалисты, контактировавшие с ковид-положительными медицинскими работниками и пациентами, находятся на карантине.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-13 16:02:15
Вы хвалите медиков, а факты говорят об обратном. Не лучше дворников работают медики. Учебу выбрали по настоянию родителей, а способностей и души нет.
Сеня
2020-07-13 15:37:57
Хм .так это и понятно , мед.учреждение превратились в источник заражения . одна бутафория и никакой медицины .
Гость
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