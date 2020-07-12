В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Инфекция поразила врачей и пациентов ведомственной железнодорожной больницы, сообщили в оперштабе Карелии.

В период распространения новой коронавирусной инфекции в ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" выявлен 31 положительный результат теста на коронавирус.

В настоящее время двое заболевших медицинских работников получают лечение в специализированном стационаре, один специалист – амбулаторное лечение на дому. У остальных работников симптомы заболевания отсутствуют, они будут находиться на обсервации в домашних условиях в течение двух недель.

Среди пациентов положительные результаты выявлены у 19 человек, из них госпитализированы 4 человека, у остальных симптомов коронавирусной инфекции нет.

В больнице проводятся противоэпидемические мероприятия.

Специалисты, контактировавшие с ковид-положительными медицинскими работниками и пациентами, находятся на карантине.