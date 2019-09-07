В жилом доме в Петрозаводске произошел пожар

Сгорела мусоросборная камера, сообщили в МЧС Карелии.

В пятницу, 6 сентября, в 16.12 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в Петрозаводске на Лесном проспекте, 33. В 16.20 пожар ликвидирован.



Сгорела мусоросборная камера на площади 1 кв м.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.