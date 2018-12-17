В жилом районе Петрозаводска временно не будет электроэнергии

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До 20 декабря в жилом районе Тепличный планируется отключение электроэнергии, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Специалисты сетевой компании проводят в этом районе работы по замене оборудования.
В период с 17 по 20 декабря с 10.00 до 17.00 планируется отключение электроэнергии в жилом районе Тепличный (улицы Тепличная, Огородная и Парниковая).
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