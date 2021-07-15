В ЖК «Свиристель» дом построят на полгода раньше

Жилой дом в экологически чистом квартале «Свиристель», расположенном в районе Кукковка-3 в Петрозаводске, строится с опережением сроков, сообщили в компании «Баренц Групп».

Новый экологически чистый жилой квартал «Свиристель», который строит компания «Баренц групп», нельзя не заметить. Яркий, красочный район на Комсомольском проспекте за известным гипермаркетом стал настоящим украшением Петрозаводска. Здесь вы не увидите старых домов с изношенными подъездами и открытыми контейнерами для мусора. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах, а для любителей активного отдыха вблизи расположена трасса «Фонтаны», бульвар и лес, где можно гулять и заниматься спортом.

В настоящее время компания «Баренц групп» в ЖК «Свиристель» одновременно возводит четыре дома. И один из них — дом 17 очередь 2 будет построен на полгода раньше.

Как пояснили в «Баренц Групп» 16-этажный жилой дом 17 очередь 2 вместо 4 квартала 2022 года будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Это связано с опережающими темпами строительства.

Жилой квартал Свиристель — это не просто ряд домов. Это продуманное решение для комфортной и красивой жизни. Придомовые территории оснащены детскими площадками, предусмотрены большие парковочные зоны. В каждом подъезде жилого дома оформлена дизайнерская отделка холлов, слышится пение птиц, установлены бесшумные лифты KONE. В домах установлены крышные котельные, соответственно в квартирах всегда есть горячая вода и отопление, а стоимость коммунальных платежей значительно ниже обычного.

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания «Баренц Групп» ведет работу в режиме «безопасного офиса». Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, а также ипотека от 5%.

Подробная информация есть на страницах компании «Баренц Групп» в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

Застройщик ЖК «Свиристель» — ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС», проектная документация по ссылке sviristel.barenz.group/documents