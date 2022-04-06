«В зоне риска находятся все, кто пишет в соцсетях о «спецоперации»

Адвокат из Петрозаводска рассказала о том, чем могут грозить гражданам публикации, которые будут расценены правоохранительными органами как фейки.

В последние полтора месяца в Карелии было возбуждено несколько административных и уголовных дел по новым статьям, появившимся в России после начала «специальной операции» на Украине. Речь, в частности, идет о статье 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за «дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ» и «публичные призывы к воспрепятствованию их использования», и о статье 207.3 Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил».

«Столица на Онего» попросила адвоката из Петрозаводска Наталию Чернову поделиться своим мнением о том, какие существуют риски для граждан в изменившемся российском законодательстве.

«В зоне риска сегодня находятся все, кто пишет в социальных сетях о российской «спецоперации», или даже делает репосты чужих публикаций, потому что если эти публикации будут расценены правоохранительными органами как фейки, то речь может идти уже не только об административной, но и уголовной ответственности с очень серьезным наказанием – штрафом до 1,5 миллиона рублей или даже лишением свободы на срок до трех лет», – сказала Наталия Чернова.

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