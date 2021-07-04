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В зоопарке начали прививать животных от коронавируса

Новости. Общество
20:40, 04 Июля 2021
фото: Globallookpress.com

Американский зоопарк решил провести вакцинацию от COVID-19, первыми привьют тигров и медведей.

Зоопарк в городе Окленд штата Северная Калифорния начал прививать своих подопечных, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на сайт организации. Первыми вакцинацию пройдут звери из повышенных групп риска, это тигры, черные медведи и гризли, горные львы, хорьки, они уже получили первую из двух доз. Затем ветеринары введут препараты приматам, летучим мышам и свиньям

«До сих пор мы использовали общественные барьеры, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, наряду с улучшенными средствами индивидуальной защиты, которые носили сотрудники для безопасности наших восприимчивых к COVID-19 видов. Мы счастливы, что теперь можем лучше защитить наших животных с помощью этой вакцины», — отметил доктор Алекс Герман, вице-президент ветеринарной службы в зоопарке Окленда.

Препарат был разработан и пожертвован десяткам зоопарков в США компанией Zoetis. Команда исследователей применила многолетний опыт разработки других вакцин против коронавируса для кошек, собак, домашней птицы и крупного рогатого скота. Вакцина от коронавируса разработана специально для животных.

Ранее в Россельхознадзоре разработали мультивидовой тест на антитела к коронавирусу нового типа у животных. Анализ подходит для кошек, собак, хорьков, норок, лис, свиней, крупного рогатого скота и других зверей. Систему оттестировали на домашних, пушных и сельскохозяйственных животных.

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