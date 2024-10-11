Вагон с нефтепродуктами сошел с рельсов в Карелии

В Лоухском районе произошла авария на железной дороге.

О сходе вагона-цистерны грузового поезда сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Тележка вагона грузового поезда сошла с рельсов между станциями Пояконда и Полярный круг 12 октября в 12.30. Пострадавших и разлива нефтепродуктов не было. Карельская транспортная прокуратура организовала проверку, после которой будет решаться вопрос о мерах реагирования.

На место для помощи был отправлен вспомогательный поезд.