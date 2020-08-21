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Вахтовиков в Карелии предложили прививать от гриппа

Новости. Общество
11:08, 22 Августа 2020
фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"
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Руководителям предприятий в Карелии предложат вакцинировать рабочих-вахтовиков от гриппа, сообщает оперштаб по коронавирусу в РК.

Такое предложение прозвучало на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в Карелии готовятся к вакцинации против гриппа. В этом эпидсезоне она приобретает особое значение с учетом пока еще продолжающейся пандемии коронавируса и риска возникновения микст-инфекций.

Несмотря на то, что перед вахтой рабочие сдают тест на коронавирусную инфекцию, санитарно-эпидемиологическая обстановка в вахтовых поселках требует особого внимания. Роспотребнадзор рекомендовал регионам рассмотреть вопрос о том, чтобы работодатели обеспечили вакцинацию рабочих против гриппа. Обсудить эту тему с руководителями предприятий планируется на одном из ближайших заседаний регионального оперштаба.

Как уже сообщалось, в целом по региону вакцинацией против гриппа должно быть охвачено свыше 60 процентов населения - больше, чем в предыдущие годы. В первую очередь бесплатно будут прививать группы риска – медицинских, педагогических, социальных работников.

Также в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ Минздрав Карелии первым в России на основе практического опыта борьбы с коронавирусом уже организовал пять видов инфекционных стационаров. Это связано в тем, что при госпитализации больных с осложнениями необходимо оперативно установить, инфицирован ли человек COVID-19 или нет. И в зависимости от этого определить маршрутизацию пациента. Если это не ковидная инфекция, то при госпитализации необходимо дополнительно разделить больных по этиологии: вирусная или бактериальная инфекция. В каждом случае предусмотрен отдельный протокол лечения и должно быть строго отдельное размещение в стационаре.

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