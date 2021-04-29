Вакансии "Карельская фанера"

ООО "Карельская фанера" находится по адресу: г. Лахденпохья, ул. Заводская, 24.
Требуются на работу:
— водитель вилочного погрузчика;
— водитель погрузчика Сеннебоген;
— механик;
— мастер (участка лущения и сушки шпона);
— подсобный рабочий;
— слесарь-ремонтник;
— сварщик-слесарь;
— техник по слаботочным системам;
— укладчик-упаковщик;
— электроник;
— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
— рабочие в деревообработке разных профессий.
Возможно обучение на рабочих местах.
Трудоустройство по трудовому договору, медицинский осмотр за счет предприятия.
Подробнее:
телефон: +79210120615;
электронная почта: olesya.dushanina@karelianplywood.com.