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Вакансии "Карельская фанера"

Новости. Экономика
00:00, 30 Апреля 2021
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ООО "Карельская фанера" находится по адресу: г. Лахденпохья, ул. Заводская, 24.

Требуются на работу:

— водитель вилочного погрузчика; 

— водитель погрузчика Сеннебоген;

— механик;                                             

— механик по ремонту транспорта;

— мастер (участка лущения и сушки шпона);

— подсобный рабочий;  

— слесарь-ремонтник;                        

— сварщик-слесарь;

— техник по слаботочным системам;

— укладчик-упаковщик; 

— электроник;

— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

— рабочие в деревообработке разных профессий.

Возможно обучение на рабочих местах.

Трудоустройство по трудовому договору, медицинский осмотр за счет предприятия.

Подробнее:

телефон: +79210120615

электронная почта: olesya.dushanina@karelianplywood.com.

сайт www.karelianplywood.com

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