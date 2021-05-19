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Вакцинация от коронавируса войдет в России в национальный календарь прививок

Новости. Общество
20:40, 20 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Российские власти обещают сохранить бесплатную вакцинацию от ковида до формирования коллективного иммунитета.

Правительство России предложило включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом заявил 20 мая российский премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина страны. По словам Мишустина, бесплатная вакцинация будет продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.

«Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 миллиардов рублей,  – пообещал премьер. – Кроме того, предоставим производителям вакцины право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость начиная с января текущего года. Это поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней. Такая мера поддержки позволит сохранить объемы производства».

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