Вакцинация против коронавируса проводится бесплатно

В некоторых регионах России выявлены случаи предложений гражданам сделать прививку от COVID-19 платно.

Министерство здравоохранения Республики Карелия напоминает, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится медицинскими специалистами бесплатно с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер и требований к хранению и транспортировке вакцины.

Любые предложения сделать прививку за деньги являются мошенничеством. Будьте осторожны!

Записаться на вакцинацию вы можете в регистратуре поликлиники, на портале «Госуслуги» и по номеру 122.

Также прививку можно сделать в мобильных пунктах.