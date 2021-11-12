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Вакцинированным нельзя игнорировать два симптома коронавируса

Новости. Общество
22:00, 28 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

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Названы два основных симптома заражения COVID-19, которые нельзя игнорировать вакцинированным. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на Express.

Опираясь на данные миллионов пользователей приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков инфекции, выделены два симптома, на которые стоит обратить внимание привитым людям. Первый из них — кашель, а второй — чихание.

При появлении одного или двух признаков необходимо остаться дома и пройти тест на коронавирус. Именно эти симптомы обеспечивают передачу вируса от одного человека к другому, поэтом их игнорирование чревато распространением заболевания.

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