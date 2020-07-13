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Валаам начинает принимать туристов

Новости. Общество
08:30, 14 Июля 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Для посещения открывается сердце Валаамского монастыря – Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба.

Валаам, ладожская жемчужина, готов распахнуть свои объятия постоянным и новым посетителям, сообщается на сайте Валаамского монастыря.

С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря – Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба.

Валаам не остался в стороне от потрясений 2020 года, связанных с распространением вируса. Традиционно длительность сезона составляет около пяти месяцев – с мая по октябрь, так как природное расположение не позволяет безопасно привозить гостей в зимнее время. Масштабная эпидемия внесла свои коррективы. Прекрасный остров, увенчанный древней монашеской обителью, начал прием посетителей только в конце июня. Большие круизные теплоходы и скоростные "метеоры" высаживали гостей в западной части архипелага, давая возможность увидеть скиты "Нового Иерусалима", укромные внутренние озера, прогуляться лесными тропинками.

Однако многочисленные ограничения, введенные для безопасности посетителей, все же постепенно смягчаются.

С середины июля возобновляются однодневные поездки в центр обители в составе организованных групп. Теперь гости острова не только с борта судна смогут полюбоваться на монастырские постройки. Высадившись на берег, прибывшие смогут познакомиться с памятниками архитектуры и ландшафтного дизайна, монастырскими садами и, главное, посетить Спасо-Преображенский собор – "красу и гордость Валаама", поклониться святыням обители.

Конечно, посетителям по-прежнему следует соблюдать осторожность: сохранять социальную дистанцию и использовать в помещениях маски, а также соблюдать другие требования Роспотребнадзора.

Но все временные неудобства, безусловно, перевешивает возможность воочию полюбоваться местными красотами и прикоснуться к святыне.

Ранее глва Карелии Артур Парфенчиков разрешил С 20 июня по 15 июля посещение части парка "Валаамский архипелаг" организованным туристским группам.

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